Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (05.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Семь человек остаются в больницах после вчерашнего обстрела города Первомайского Харьковской области. Все в состоянии средней тяжести.

– Президент Владимир Зеленский также предупредил Россию, что мир видит, к каким сценариям готовятся российские террористы на Запорожской атомной электростанции и готов реагировать. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

– Зачем Россия нагнетает ситуацию вокруг Запорожской АЭС – рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она считает, что оккупанты хотят переломить ход войны в свою пользу, поэтому могут как и просто запугивать, так и действительно совершить теракт на территории станции.

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