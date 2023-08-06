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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (06.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Этой ночью враг прицельно обстреливал центральную Украину. В частности, Хмельнитчину, которую атаковали трижды.

— Китай изменил дипломатическую стратегию по войне в Украине.

– Сегодня утром на монументе Родина-мать в столице вместо демонтированного советского герба подняли украинский трезубец.

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