Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (07.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Оккупанты не занимаются эвакуацией на затопленном левом берегу Херсона, об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба в эфире телемарафона.

— США ввели санкции против международных компаний, помогающих Ирану создавать баллистические ракеты. В списке десятки физических и юридических лиц в Китае, Гонконге и самом Иране.

— Усиление помощи Украине перед предстоящим контрнаступлением обсудят американский президент Джо Байден и британский премьер Риши Сунак. Сегодня они встретятся в Вашингтоне.

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