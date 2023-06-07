Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (07.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Оккупанты не занимаются эвакуацией на затопленном левом берегу Херсона, об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба в эфире телемарафона.
— США ввели санкции против международных компаний, помогающих Ирану создавать баллистические ракеты. В списке десятки физических и юридических лиц в Китае, Гонконге и самом Иране.
— Усиление помощи Украине перед предстоящим контрнаступлением обсудят американский президент Джо Байден и британский премьер Риши Сунак. Сегодня они встретятся в Вашингтоне.
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