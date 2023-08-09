Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (09.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Россияне еще раз ударили по Никопольскому району. В результате погиб 18-летний парень, еще три человека пострадали.

– Апелляционный суд Киева оставил под стражей судью Тандыра, который в мае сбил насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту.

– Генеральный прокурор сообщил о подозрении в подделке документов для выезда за границу народному депутату Александру Дубинскому.

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