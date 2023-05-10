Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (10.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Украинские защитники вернули стратегически важные позиции на юго-западных окрестностях Бахмута.
— Вблизи Часова Яра Донецкой области погиб журналист агентства France Press Арман Сольден.
— Львовяне разработали приложение, которое помогает дизайнерам интерьеров и заказчикам быстро находить друг друга.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”