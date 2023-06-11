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Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (11.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Площадь подтопления в Херсонской области уменьшилась вдвое, сообщают в облвойска администрации. Вода начала стремительно отходить каждый полчаса уровень падает на 1-3 сантиметра.

— ООН наконец-то смогла подсчитать, что около 700 тысяч человек не имеют должного доступа к питьевой воде после уничтожения россиянами дамбы.

— В Минздраве напоминают, что ни в коем случае нельзя употреблять рыбу из обмелевшего Каховского водохранилища. Ни один способ приготовления не сделает мертвую рыбу безопасной.

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