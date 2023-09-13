Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (13.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– В Румынии снова нашли обломки дрона после сегодняшней атаки России на наши дунайские порты.
– Среди ночи в Севастополе прозвучала серия взрывов на территории судостроительного завода, где ремонтируют корабли Черноморского флота России.
– Ровно год назад Россия начала атаковать Украину Шахедами и за это время выпустила 2000 таких дронов.
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