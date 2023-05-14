Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (14.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В Харькове устроили боксерский турнир на одной из станций подземки.

— Враг и дальше пополняет свои потери путем привлечения заключенных. Две сотни уголовников из России доставили в один из полевых лагерей противника.

— Остановили сердце на 15 минут, чтобы достать обломок снаряда. В Днепре спасли украинского бойца, получившего ранения в Донецкой области.

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