Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 15:00 (14.06.2023)

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– Днепропетровская область и Запорожье будут получать воду из альтернативных источников. О орошении речь не идет, сообщил директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

-Почти четыре роты убитыми и ранеными потеряли российские военные на Таврийском направлении за минувшие сутки. Также уничтожены и разбиты 56 военной техники оккупантов. О таких успехах украинской армии сообщил командующий группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский.

— Последствия войны России против Украины обсудили в Вашингтоне президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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