Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 15:00 (16.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Наши воины освободили поселок Урожайный.
— В Запорожской ОВА опровергли сообщения о возможном ядерном теракте на оккупированной ЗАЭС в Энергодаре.
– Около 13 часов российские войска обстреляли из артиллерии деревню в Бериславском районе.
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