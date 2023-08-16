Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 15:00 (16.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Наши воины освободили поселок Урожайный.

— В Запорожской ОВА опровергли сообщения о возможном ядерном теракте на оккупированной ЗАЭС в Энергодаре.

– Около 13 часов российские войска обстреляли из артиллерии деревню в Бериславском районе.

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