Видео
Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Максимально бесшумный и удобный: эксперт объяснил, как использовать портативный инверторный генератор
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
В двух селах Львовской области из-за попадания ракет повреждены 19 домов, количество пострадавших возросло
Изнасиловал и еще живую в мешке сбросил с обрыва: в Чехии украинец едва не убил 15-летнюю девушку
Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты

Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 15:00 (16.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Наши воины освободили поселок Урожайный.

— В Запорожской ОВА опровергли сообщения о возможном ядерном теракте на оккупированной ЗАЭС в Энергодаре.

– Около 13 часов российские войска обстреляли из артиллерии деревню в Бериславском районе.

Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 15:00 (16.08.2023)
Окопы на пляже: туристический сезон в Крыму безвозвратно испорчен
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 15:00 (16.08.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 15:00 (16.08.2023)
Самый опытный в мире оператор ПВО – украинец: уникальный опыт наших бойцов
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 15:00 (16.08.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (09.08.2023)
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 15:00 (16.08.2023)
Больше видео
Общество Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 15:00 (16.08.2023)
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 15:00 (16.08.2023)
Игры
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь