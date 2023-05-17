Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (17.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Более 200 тысяч оккупантов ликвидировали наши защитники с начала полномасштабного вторжения. Это самые большие потери России в развязанных ею войнах за последние 30 лет.
— Бывший премьер Британии Лиз Трасс во время своего визита в Тайвань призвала ускорить вступление Украины в НАТО. Это первый визит эксглавы британского правительства на самоуправляющийся остров.
– Президент Южно-Африканской республики анонсировал мирный план, чтобы завершить войну России против Украины.
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