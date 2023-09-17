Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 15:00 (17.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Силы обороны продолжают наступать на Бахмутском направлении.
– 17 сентября россияне выпустили по Украине 10 крылатых ракет и шесть Шахедов. Силам ПВО удалось уничтожить 12 целей.
— Международные учения Sea Breeze завершились 15 сентября в Румынии.
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