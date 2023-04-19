Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (19.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– В Киево-Печерской лавре продолжает работать комиссия Министерства культуры. Сегодня специалисты осмотрели три достопримечательности – это Галерея и Колокольня на Ближних пещерах, а также вход в Галерею.
— За последние сутки россияне 33 раза открывали огонь по Донецкой области. Под вражеским огнем оказалось 14 населённых пунктов. Разрушены более полусотни гражданских объектов.
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