Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (26.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином состоялся долгожданный телефонный разговор.
— Интенсивные бои ведутся не только в самом Бахмуте, но и в его окрестностях и в близлежащих населенных пунктах. На северных подступах к городу оборону держат защитники из 10 горно-штурмовой бригады. Боевые действия здесь приближены к окопно-позиционной войне.
– Любые угрозы России об использовании ядерного оружия – это проявление бессилия и страха. В этом уверен секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул: чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут раздаваться истерические “ядерные” заявления.