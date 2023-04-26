Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (26.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином состоялся долгожданный телефонный разговор.

— Интенсивные бои ведутся не только в самом Бахмуте, но и в его окрестностях и в близлежащих населенных пунктах. На северных подступах к городу оборону держат защитники из 10 горно-штурмовой бригады. Боевые действия здесь приближены к окопно-позиционной войне.

– Любые угрозы России об использовании ядерного оружия – это проявление бессилия и страха. В этом уверен секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул: чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут раздаваться истерические “ядерные” заявления.

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