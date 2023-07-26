Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 15:00 (26.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В восточной группировке войск Вооруженных сил Украины опровергли информацию о захвате трех сел россиянами на Купянском направлении.

— Авианалеты и огонь артиллерии ежедневно под оккупированной Горловкой. Это направление защищает 24 бригада имени короля Даниила, почти без отдыха воюющая с самого начала полномасштабного вторжения.

– Россияне начали самостоятельно изготовлять Шахеды.

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