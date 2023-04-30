Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (30.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Украина подписала сразу три новых соглашения с турецкой компанией Байрактар. Об этом сообщил министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

— С начала полномасштабного российского вторжения прифронтовый город Днепр принял более полусотни предприятий, вынужденных уехать из регионов, охваченных войной.

— Уровень воды в Днепре снова растет. В столице она поднялась на пять сантиметров. Затопило несколько районов – об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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