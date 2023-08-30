Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (30.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– На Восточном фронте враг перегруппировывается, заводит новые части с территории России и наращивает численность личного состава.

— Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг обсудили необходимые шаги по вступлению Украины в НАТО во время телефонного разговора.

– Ночью взрывы слышали в Псковской, Брянской, Орловской, Рязанской, Московской и Калужской областях России.

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