Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (30.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– На Восточном фронте враг перегруппировывается, заводит новые части с территории России и наращивает численность личного состава.
— Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг обсудили необходимые шаги по вступлению Украины в НАТО во время телефонного разговора.
– Ночью взрывы слышали в Псковской, Брянской, Орловской, Рязанской, Московской и Калужской областях России.
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