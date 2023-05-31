Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (31.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю начальника одного из правоохранительных органов Днепра.
— Гибель девятиклассницы на санной трассе в Кременце Тернопольской области расследует полиция.
— Украинский бизнес не устает находить возможность помогать фронту. Используя собственные производства и средства, предприниматели создают продукцию, которую никогда до войны не производили.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.