Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (31.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю начальника одного из правоохранительных органов Днепра.

— Гибель девятиклассницы на санной трассе в Кременце Тернопольской области расследует полиция.

— Украинский бизнес не устает находить возможность помогать фронту. Используя собственные производства и средства, предприниматели создают продукцию, которую никогда до войны не производили.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.