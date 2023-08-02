Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (02.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— 23 вражеских ударных беспилотника сбили ночью наши защитники. е

– Обломки одного из беспилотников попали в админздание в Соломенском районе.

– По данным Генштаба, наши защитники на поле боя уничтожили уже 4 217 российских танков.

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