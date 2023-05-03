Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (03.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Говорить, что членство Украины в НАТО каким-то образом провоцирует Россию – это глупость. Об этом заявил бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон.
– Ночью в Донецкой области дроны-камикадзе атаковали Константиновку. На месте удара возник масштабный пожар.
– Четыре района Харьковщины были под прицелом врага за прошедшие сутки. В Петропавловке Купянского района из-за обстрелов российской армии ранена 73-летняя женщина, она госпитализирована.
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