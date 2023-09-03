Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (03.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– На Бахмутском направлении ВСУ уничтожили вражеский комплекс наблюдения Муром-П.

— Украинские войскa прорвали первую линию обороны России под Запорожьем.

– На Лимано-Купянском направлении российские войска сосредотачивают основное внимание у Новоегоровки.

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