Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (05.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок. Россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море уже до 10 единиц.

— Пулемет на дистанционном управлении. Украинские защитники под оккупированной Горловкой прибегают к новейшим инженерным разработкам, чтобы держать оборону на своем участке фронта. Дистанционным в настоящее время можно сделать многое вооружение.

— Во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области раздались взрывы и произошел пожар.

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