Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (06.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В результате вражеского удара в селе Подолы Купянского района Харьковской области погибла 58-летняя женщина.

— Пять танков, 11 боевых бронированных машин и более 20 артиллерийских систем уничтожили украинские воины за прошедшие сутки.

— Выход России из зерновой сделки вредит африканским странам и продовольственной безопасности в целом.

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