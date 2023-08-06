Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (06.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В результате вражеского удара в селе Подолы Купянского района Харьковской области погибла 58-летняя женщина.
— Пять танков, 11 боевых бронированных машин и более 20 артиллерийских систем уничтожили украинские воины за прошедшие сутки.
— Выход России из зерновой сделки вредит африканским странам и продовольственной безопасности в целом.
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