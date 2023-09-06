Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (06.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Россияне ударили по Константиновке. Известно о 16 погибших.

— В Запорожье городские службы ликвидируют последствия ракетного удара, который враг совершил сегодня утром.

– Наши Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.