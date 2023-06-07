Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (07.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Президент Владимир Зеленский утром провел селекторное совещание по ликвидации последствий российского теракта.
— Эвакуационные автобусы с херсонцами прибывают и в Одессу. В день принимают до 200 человек. Большинство из них – семьи с детьми, пенсионеры и люди с инвалидностью.
– Россияне долго готовились к подрыву Каховской ГЭС. Есть признаки, указывающие на это. И они выжидали наиболее точный момент, по их мнению, об этом заявила заместитель Министра обороны Анна Маляр в эфире марафона.
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