Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (09.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Россияне ударили из артиллерии по детсаду в Херсоне.

— Три человека ранены в результате обстрела россиянами Николаевки в Донецкой области.

– В Подмосковье раздался взрыв на территории Загорского оптико-механического завода.

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