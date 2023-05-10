Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (10.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В Украине установили новый национальный рекорд. По меньшей мере 30 тыс. участников приняли участие в самой массовой онлайн-зарядке.
— В память о сыне мама погибшего на войне героя из Ровенщины на полученные от государства деньги за его гибель заботится о спортивной жизни местной молодежи.
— Эстония выделяет на помощь Украине больше всех относительно национального ВВП.
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