Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (10.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В Украине установили новый национальный рекорд. По меньшей мере 30 тыс. участников приняли участие в самой массовой онлайн-зарядке.

— В память о сыне мама погибшего на войне героя из Ровенщины на полученные от государства деньги за его гибель заботится о спортивной жизни местной молодежи.

— Эстония выделяет на помощь Украине больше всех относительно национального ВВП.

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