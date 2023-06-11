Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (11.06.2023)

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— Российская армия ударила управляемыми авиабомбами по поселку Казацкое в Херсонской области. По данным областной военной администрации, на населенный пункт оккупанты сбросили два снаряда.

— Общая площадь затопленных населенных пунктов в Херсонской области уменьшилась вдвое, сообщают в местной ОВА. Вода отошла от трех сел: Николаевка, Львово и Ольговка.

— Сегодня в Киево-Печерской лавре впервые в ее истории помолились за упокой Ивана Мазепы. Украинский гетман был меценатом во время строительства одного из крупнейших христианских центров Украины. Вместо этого русская имперская церковь того времени отплатила Мазепе отлучением и проклятием за его нежелание повиноваться Москве.

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