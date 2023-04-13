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Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (13.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Донетчина остается самым горячим регионом Украины. Рашисты каждый день бьют по городам из всех видов вооружения.

– Уже этой осенью российская армия может снова активизировать ракетные удары по территории Украины. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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