Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (13.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– На Мелитопольском направлении наши Силы обороны продолжают наступление.
– В Украине около 70 тысяч детей имеют статус сирот.
— Этой ночью наша ПВО сбила 32 из 44 дронов, которые Россия запустила по Сумщине и Одесщине.
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