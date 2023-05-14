Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (14.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк встретилась с руководством парламента, депутатами, министрами иностранных дел и юстиции Исландии.

— Более 2500 украинцев получили от Израиля звание праведника народов мира.

— Еще 620 россиян приобрели билеты на концерт к Кобзону. Именно столько оккупантов за прошедшие сутки уничтожили Вооруженные силы Украины.

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