Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (14.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк встретилась с руководством парламента, депутатами, министрами иностранных дел и юстиции Исландии.
— Более 2500 украинцев получили от Израиля звание праведника народов мира.
— Еще 620 россиян приобрели билеты на концерт к Кобзону. Именно столько оккупантов за прошедшие сутки уничтожили Вооруженные силы Украины.
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