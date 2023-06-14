Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (14.06.2023)

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– Украинские воины продолжают освобождать наши территории. В настоящее время продвижение Сил обороны Украины заметно в Бахмутском и Запорожском направлениях, заявила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

– Сейчас уровень в среднем достигает 2 метров 13 сантиметров. Полностью вода отошла от сел Завет, Бобровый Угол и Бургунка. Подтоплены до сих пор более трех тысяч жилых домов. Оправляется от наводнения и сам Херсон.

– Еще одна страна признала Голодомор 30-х годов геноцидом украинского народа. Соответствующую резолюцию принял парламент Люксембурга. Текст документа пока не обнародован.

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