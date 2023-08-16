Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (16.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— ДБР задержало чиновника ГСЧС в Кировоградской области, который, по данным следователей, за деньги помогал мужчинам избегать мобилизации.

— В результате обстрела Бериславского района Херсонщины погиб мужчина.

— Уже на следующей неделе в широкий прокат выходит одна из самых ожидаемых украинских премьер – “Довбуш”.

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