Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (17.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— 47-летний Владислав Козеев, который фотографировал военные объекты во Львовской области и присылал их россиянам, признали виновным в государственной измене.

— Со следующего понедельника весь городской транспорт в Киеве в случае воздушной тревоги будет довозить пассажиров до укрытий гражданской защиты.

– Еще больше усилить изоляцию России планируют Страны G7. Конкретные шаги объявят уже во время саммита в Японии в конце мая, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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