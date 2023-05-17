Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (17.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— 47-летний Владислав Козеев, который фотографировал военные объекты во Львовской области и присылал их россиянам, признали виновным в государственной измене.
— Со следующего понедельника весь городской транспорт в Киеве в случае воздушной тревоги будет довозить пассажиров до укрытий гражданской защиты.
– Еще больше усилить изоляцию России планируют Страны G7. Конкретные шаги объявят уже во время саммита в Японии в конце мая, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
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