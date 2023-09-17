Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (17.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— ВСУ уничтожили месторасположение российской техники во временно оккупированном Токмаке.
– Наступление россиян на Купянском направлении замедлилось.
– Россия потратила на войну против Украины более 167 млрд долларов.
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