Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (17.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— ВСУ уничтожили месторасположение российской техники во временно оккупированном Токмаке.

– Наступление россиян на Купянском направлении замедлилось.

– Россия потратила на войну против Украины более 167 млрд долларов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.