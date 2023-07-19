Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (19.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Самая сложная ночь в Одессе и области – сегодня враг бил по многоэтажкам, порту и торговым складам.

– Президент Владимир Зеленский встретился с премьером Ирландии.

— Россияне без остановки атакуют на Марьинском, Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях. Там продолжаются тяжелые круглосуточные бои.

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