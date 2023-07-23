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Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (23.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Никакого оправдания российскому злу быть не может. Так, на ночной обстрел Одессы отреагировал президент Владимир Зеленский.

– По предварительным данным Одесской ОВА, во время ночной атаки россияне повредили 25 памятников архитектуры в историческом центре Одессы.

— За прошедшие сутки на разных участках фронта произошло около 40 боевых столкновений.

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