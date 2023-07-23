1 мин.
Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (23.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Никакого оправдания российскому злу быть не может. Так, на ночной обстрел Одессы отреагировал президент Владимир Зеленский.
– По предварительным данным Одесской ОВА, во время ночной атаки россияне повредили 25 памятников архитектуры в историческом центре Одессы.
— За прошедшие сутки на разных участках фронта произошло около 40 боевых столкновений.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.