Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (24.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В Донецкой области россияне потеряли еще один вертолет. Накануне бойцы 93-й бригады Холодный Яр уничтожили российский ударно-разведывательный вертолет КА-52 Аллигатор.
– Китай готов сотрудничать с мировым сообществом над политическим урегулированием ситуации в Украине. Правда, российскую войну против Украины в Пекине все еще называют кризисом.
— Венгрия – единственная страна из наших соседей, которая не отменила односторонние ограничения агроимпорта из Украины. Об этом в Брюсселе заявила представитель Европейской комиссии по вопросам торговли и сельского хозяйства Мириам Гарсиа Феррер.
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