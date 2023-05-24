Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (24.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В Донецкой области россияне потеряли еще один вертолет. Накануне бойцы 93-й бригады Холодный Яр уничтожили российский ударно-разведывательный вертолет КА-52 Аллигатор.

– Китай готов сотрудничать с мировым сообществом над политическим урегулированием ситуации в Украине. Правда, российскую войну против Украины в Пекине все еще называют кризисом.

— Венгрия – единственная страна из наших соседей, которая не отменила односторонние ограничения агроимпорта из Украины. Об этом в Брюсселе заявила представитель Европейской комиссии по вопросам торговли и сельского хозяйства Мириам Гарсиа Феррер.

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