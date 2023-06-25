Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (25.06.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В сети распространяется информация, что в оккупированном Бердянске убиты два подростка: 16-летние Никита Ханганов и Тигран Оганнисян;
— Прошел год с тех пор, как в бою на Светлодарской дуге погиб Герой Украины Андрей Верхосмотр;
— В Кировоградской области пьяный полицейский устроил смертельное ДТП.
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