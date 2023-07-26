Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (26.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Силы обороны Украины имели успехи в районе села Старомайорское Донецкой области.

— Организация Объединенных Наций опровергла ложь россиян, взрыв в оленевской колонии, где держали украинских военнопленных, произошел из-за попадания HIMARS.

– Мир должен реагировать на позорные судилища, которые Россия совершает над украинскими защитниками. Так, на показательный суд над военнослужащими батальона «Айдар» отреагировал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.