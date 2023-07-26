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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (26.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Силы обороны Украины имели успехи в районе села Старомайорское Донецкой области.

— Организация Объединенных Наций опровергла ложь россиян, взрыв в оленевской колонии, где держали украинских военнопленных, произошел из-за попадания HIMARS.

– Мир должен реагировать на позорные судилища, которые Россия совершает над украинскими защитниками. Так, на показательный суд над военнослужащими батальона «Айдар» отреагировал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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