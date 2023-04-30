Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (30.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В Умани сегодня хоронят первых пятерых погибших в результате попадания российской ракеты в девятиэтажку. Подъезд, в котором мирно спали люди, уничтожен до основания. Накануне вечером спасатели завершили поисковую операцию.

— 36 защитников острова Змеиный до сих пор находятся в плену. Их родственники уже 14 месяцев не видели своих мужей, сыновей и братьев. Теперь семьи борются за освобождение защитников и верят, что вскоре все вернутся домой

— Вчерашний пожар на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе уничтожил 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

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