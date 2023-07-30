Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (30.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Россия атаковала девять украинских регионов за прошедшие сутки.

– Украинские воины накануне провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях.

— Ночью россияне снова пытались ударить по Украине Шахедами. По информации оперативного командования Юг – враг целил в агропредприятия.

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