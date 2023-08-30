Новини Факты ICTV — выпуск новостей за 15:30 (30.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— ВСУ накануне уничтожили российскую тяжелую огневую систему Солнцепёк, несколько РВС, а также ударили по скоплению живой силы.

— В Киевской области завершились одни из ежегодных самых масштабных учений волонтеров отряда быстрого реагирования Красного Креста.

– В Харькове большинство школ будут работать дистанционно.

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