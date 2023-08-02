Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (02.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– На Бахмутском направлении наши защитники выбили россиян с позиций в районе села Андреевка.
— 23 вражеских ударных беспилотника сбили ночью наши защитники.
– Высокая, но не абсолютная – таковой назвали результативность работы ПВО во время ночного российского удара по Одесщине.
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