Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (02.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– На Бахмутском направлении наши защитники выбили россиян с позиций в районе села Андреевка.

— 23 вражеских ударных беспилотника сбили ночью наши защитники.

– Высокая, но не абсолютная – таковой назвали результативность работы ПВО во время ночного российского удара по Одесщине.

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