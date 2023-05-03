Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (03.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Украинские дроны ударили по Кремлю, – сообщают российские СМИ.
– Папа Римский Франциск полностью на стороне Украины, – об этом заявил посол Ватикана в Украине архиепископ Висвальдас Кулбокас.
– К 8 годам колонии приговорили одного из основателей оппозиционного белорусского телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.
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