Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (03.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Украинские дроны ударили по Кремлю, – сообщают российские СМИ.

– Папа Римский Франциск полностью на стороне Украины, – об этом заявил посол Ватикана в Украине архиепископ Висвальдас Кулбокас.

– К 8 годам колонии приговорили одного из основателей оппозиционного белорусского телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

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