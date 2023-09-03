Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (03.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– На Донбассе наиболее сложная ситуация остается на Лимано-Купянском направлении.
– За неделю силы обороны уничтожили 3840 окупантов.
— Этой ночью оккупанты ударили по портовой инфраструктуре Одесщины.
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