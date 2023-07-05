Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (05.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Президент Владимир Зеленский провел расширенное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем рассматривались три главных вопроса. В первую очередь говорили о защите атомных станций.

– Украинские силы обороны продолжают активно разбивать южные и северные фланги у Бахмута. В районе Клещиевки военные имеют определенный успех.

– В больницах Харьковщины спасают семерых людей, пострадавших от ракетного удара в Первомайском.

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