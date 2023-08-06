Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (06.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Воздушные силы с начала войны уничтожили более 3500 враждебных целей.
— Патрульные полицейские попали под вражеский обстрел вблизи Константиновки Донецкой области.
— Более 20 вражеским обстрелам подверглись пограничные населенные пункты Сумщины за прошедшие сутки и утро.
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