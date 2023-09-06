Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (06.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Россияне ударили по Константиновке. В настоящее время известно о по меньшей мере 16 погибших и 20 раненых.

– В Запорожье начальнику военкомата сообщили о подозрении.

— Кубинские правоохранители разоблачили у себя в стране сеть, заставлявшую кубинских граждан воевать на стороне России в войне против Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.