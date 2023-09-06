Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (06.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Россияне ударили по Константиновке. В настоящее время известно о по меньшей мере 16 погибших и 20 раненых.
– В Запорожье начальнику военкомата сообщили о подозрении.
— Кубинские правоохранители разоблачили у себя в стране сеть, заставлявшую кубинских граждан воевать на стороне России в войне против Украины.
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