Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (07.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Захватчики полностью провалили эвакуацию людей из подтопленных районов временно оккупированной Херсонщины. Чтобы спасти гражданских, Украина будет обращаться за помощью к международным организациям.

– У россиян минус еще один штурмовик Су-25. За прошедшие сутки украинские военные уничтожили самолет и 4 разведывательных вражеских дрона.

– На Бахмутском направлении украинские войска перешли из обороны в наступление, сообщила заместитель Министра обороны Анна Маляр.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.