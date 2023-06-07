Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (07.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Захватчики полностью провалили эвакуацию людей из подтопленных районов временно оккупированной Херсонщины. Чтобы спасти гражданских, Украина будет обращаться за помощью к международным организациям.
– У россиян минус еще один штурмовик Су-25. За прошедшие сутки украинские военные уничтожили самолет и 4 разведывательных вражеских дрона.
– На Бахмутском направлении украинские войска перешли из обороны в наступление, сообщила заместитель Министра обороны Анна Маляр.
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